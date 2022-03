EDITORIAL: “Ley de amnistía, sinónimo de impunidad”

No podemos seguir con los mismos vicios del pasado, donde siempre se ha emitido este tipo de leyes que sirven como un escudo para aquellos que con saco y corbata, roban de lo ajeno. Se supone que en este nuevo gobierno, las acciones que harán serán en beneficio del pueblo, pero al parecer, urge más, que los mismos diputados, o aquellos que robaron en gobiernos anteriores, salgan en total libertad. El pueblo hondureño debe seguir esperando para que sus problemas se resuelvan, ya que tenemos una clase política, que no sabe cuál es la prioridad.

