EDITORIAL: “Lo que se ha hecho”

No podemos seguir con los mismos vicios del pasado. Venimos saliendo de un gobierno nacionalista lleno de corrupción, nepotismo, funcionarios con altos salarios, y el olvido del pueblo. Al parecer, lo que antes era malo, ahora es bueno. Muchas de las acciones del actual gobierno son avaladas por el pueblo, que aún no se ha dado cuenta, de que vivimos en lo mismo.

Esto es lo que hasta los momentos tenemos, mientras no podemos ver INDICIOS de que algo bueno se pueda llegar a darse en el transcurso de los días. Por ejemplo: Hay muchas escuelas que requieren de reconstrucción, hospitales que aún siguen con el problema de la mora quirúrgica, donde el pueblo llega y no encuentra medicinas. Estos son problemas que se pueden solucionar si hay una voluntad política, pero más bien lo que se está haciendo es POLITIQUERÍA”.

Así mismo, las propuestas populistas como la de dar energía gratis a las personas que paguen menos de 150 Kw hora, son medidas que no ayudan en nada, y más bien, esto generará más pérdidas para la estatal eléctrica ENEE, afectando también a la Mipyme y a la inversión. Una medida que no fue bien consensuada ni analizada por parte de los “padres de la patria”.

