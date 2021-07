EDITORIAL: “Los DDHH violentados en Honduras”

Mientras todas estas disposiciones no se cumplen a cabalidad, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), solo se encarga de emitir comunicados diciendo que se violentan los DDHH, pero no hace nada para que esto se cumpla para el bien de la ciudadanía.

You May Also Like