EDITORIAL: “Los primeros 100 días”

El futuro gobierno de Xiomara Castro está llamado a cumplirle a la gente, y por supuesto, tendrá a casi 10 millones de auditores que será el pueblo hondureño para analizar lo que se está haciendo. ¿Qué se pide? No más corrupción, no más compras amañadas, mejorar el sistema de salud y escuelas, menos inseguridad alimentaria. En 100 días se comenzarán a construir los pilares para el logro de diversos objetivos que nos llevarán a un mejor porvenir.

