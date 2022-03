EDITORIAL: “Los subsidios”

Para el caso, recientemente fue aprobada una ley para que los pobres no pagaran por energía si consumen menos de 150 kw. Esto no es más que una medida populista, el estar regalando las cosas, mal acostumbrando a un pueblo que no le gusta trabajar. La medida genera un desbalance, ya que el dinero que los pobres dejan de pagar, es trasladado a la empobrecida clase media y a la golpeada Mipyme.

