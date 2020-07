EDITORIAL: Malnacidos

¿Quiénes serán los malnacidos? Solo lo mencionó, pero quisiéramos que se señalen con el dedo. Si algún día la justicia nunca llega para las “mentes brillantes e la corrupción”, quiere decir que sus palabras se reavivan de mentira y desesperación, y que realmente no se tomarán acciones en contra de los corruptos, como el dice. Tiene que saber que el pueblo no es tonto, y que sus acciones de corrupción, algún día se pagarán.

¿Será que el presiente no sabe que se está maldiciendo a el mismo? Por ser el capitán del barco en estos momentos, los actos de corrupción tienen que estar vigilados y comandados por el jefe del Estado hondureño. ¿O es que ahora saldrá con el cuento que no sabía que se estaban robando el dinero? ¿Se hará el desentendido, así como cuando no sabía que su hermano estaba coludido en el narcotráfico?

