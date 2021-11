EDITORIAL: “Mentes positivas”

Por otro lado tenemos una Suiza sin océano, pero tiene una de las flotas navieras más grande del mundo; no tiene cacao pero tiene el mejor chocolate del mundo; en sus pocos kilómetros cuadrados (41,285), pastorea y cultiva sólo cuatro meses al año (el resto es invierno), y produce los productos lácteos de mejor calidad de Europa. Al igual que Japón no tiene recursos naturales, pero da y exporta servicios, con calidad muy difícilmente superable.

You May Also Like