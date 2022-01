EDITORIAL: “Nadie puede dar lo que no tiene”

Las aguas han estado muy revueltas el día de hoy en el país, con la conformación de la junta directiva del Congreso Nacional. El pueblo hondureño ha deseado vivir en paz, y que la clase política entienda el mensaje del voto de castigo del 28 de noviembre.

Sin embargo, los 128 diputados no se pudieron poner de acuerdo de manera civilizada. Se fueron a los golpes, a los insultos e improperios, a sacar en medios de comunicación resentimientos por nunca haber recibido las satisfacciones y disculpas de ofensas personales pendientes.

Muchos hemos creido que hay personas que mueven los hilos sin mostrar su rostro. También creo que se vienen tiempos convulsos, de caos, desorden, por que no hay nada que me haga creer lo contrario al ver el pobre espectáculo que dimos hoy en el Congreso. Si…’dimos’, por que como los medios internacionales manejan el nombre de Honduras.

La clase política nos queda a deber a todos; el PN se va derrochando fondos en prestaciones y otorgando contratos de dudosa transparencia, manchado por N cantidad de casos de corrupción. El PL nos queda a deber cuando a pesar de seguir siendo vapuleado en las urnas, no manda un mensaje claro de legitimidad y defensa de los intereses del pueblo. Y por último LIBRE, una lucha encarnizada por el poder, en medio de teorias de conspiración, acusaciones de traición, deslealtad con los pactos firmados e irrespeto entre sus propios correligionarios.

Todo, lo que confirma es que NADIE PUEDE DAR LO QUE NO TIENE! Nuestra clase política no tiene vergüenza, amor patrio, educación ni cultura, civismo o civilidad, ni temor o respeto al escarnio del pueblo que los mal escogió! Nada de eso me extraña en realidad…por que nadie puede dar lo que no tiene!