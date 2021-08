EDITORIAL: ¿No eran inmortales los de España 82?

Unos años más tarde morirían Javier Toledo, Celso Fredy Güity, Roberto Bailey y Luis Cruz. También falleció Roberto Macho Figueroa, el más poderoso de todos, a quien lloré desconsoladamente. Este año, otros dos de mis superhéroes me abandonaron: el Maestro Chelato y Porfirio Armando Betancourt. Sentí que me arrancaban pedazos del corazón.

Eran una familia y me hice adoptar por ellos. Me enseñaron que los hombres también lloramos y que en este mundo de tufosos y estirados, también se puede ser humilde, que no es lo mismo que ser pendejo.

