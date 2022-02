EDITORIAL: “No hay Congreso”

Durante la juramentación de la nueva presidente Xiomara Castro en el Estadio Nacional el pasado 27 de enero, una juez de paz llamada Karla Romero realizó el importante acto, ya que se aplicó el artículo constitucional #244, en el que indica que ante la ausencia del presidente del Legislativo y Judicial, es ella quien tiene la autoridad de juramentar.

Pasa por desapercibido para muchas personas en Honduras esta intervención de la juez. No se comenta en ningún medio de comunicación, que la presencia de la profesional del derecho dice mucho con respecto a la crisis política que vivimos. Al aplicar este artículo manda a decir que el nombramiento de Calix y Redondo, son ilegales, y que se debe elegir una junta directiva lo más antes posible.

Muchos de los presentes en el acto de juramento, le decían a la juez Karla Romero que dijera que Redondo es el presidente del Congreso Nacional, a lo que ella respondió que eso violentaba el artículo 244 que ella estaba aplicando. El mensaje también es que la Constitución, es la solución de esta crisis, el respeto a las leyes, algo que en este Gobierno se comenzó ya a violentar.

Desde que la presidenta electa estaba interfiriendo para la elección de un presidente dentro del Hemiciclo Legislativo, eso representaba una injerencia de poderes del Estado. En este problema, las únicas personas que deben solucionarlo son los mismos diputados. Deben sentarse y volver a convocar a reunión para elegir de una manera democrática el representante de ese importante poder del Estado.

En estos momentos, NO HAY CONGRESO, no hay junta directiva que lleve la agenda legislativa para comenzar a trabajar en la aprobación y derogación de leyes. Y tal vez, otra cosa que a la bancada de Libre se les está pasando por alto, es que teniendo o no a Redondo como presidente, la señora Xiomara no tiene mayoría ni poder en el Congreso Nacional. ¿Por qué tanta pelea?