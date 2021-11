EDITORIAL: “Ocho años de Gobierno sin resultados”

Con la decisión soberana, el voto del pueblo, está marcado el futuro de Honduras. Lo que se espera de estas elecciones, es que de una vez por todas, el futuro presidente pueda dar las condiciones de gobernabilidad, fortaleza en las instituciones del Estado, transparencia, algo que en ocho años de gobierno, no tuvimos la dicha de observar. No queda más que confiar en la futura administración sea quien sea. Mientras tanto, el futuro de Hernández después de las elecciones, es una incertidumbre total.

