EDITORIAL: “Predicar con el ejemplo”

Las agrupaciones que no han liquidado sus fondos son: Salvador de Honduras (PSH); Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH); Partido Liberación Democrática de Honduras (LIDERH); Partido Todos Somos Honduras (TSH) y Frente Amplio (El Frente). Estas son instituciones que han pregonado con la honradez, pero que no lo dan a demostrar con sus actos.

En la actualidad, la Unidad de Política limpia en Honduras, ha dado a conocer los nombres de los partidos políticos que no han cumplido con sus cuentas claras, o no han brindado sus estados financieros, para demostrar que todo el dinero que han manejado haya sido dentro del marco de la honradez.

La honradez, es lo que la mayoría de la ciudadanía espera que los políticos tengan algún día, ya que, a través de la historia, todos los candidatos a la presidencia, alcaldes o diputados, prometen y no cumplen a la hora de estar en el poder, y esta es una situación que no se ha superado.

