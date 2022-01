Editorial: “Prioridades para el futuro Gobierno”

Integrantes de lo que será la bancada oficialista, pretenden cambiar el color de la Bandera Nacional al azul turqueza, aprobar la PAE para mujeres que deseen abortar a su bebe de un embarazo no deseado. Esto por el momento no es prioridad y por lo tanto pueden esperar, ya que generan mucho debate y pérdida de tiempo. Esperemos que también no se aprueben decretos como el “Día de la Baleada o de la charamusca”.

