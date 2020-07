EDITORIAL: ¿Quien dijo miedo?

En los hospitales de Honduras no hay medicinas, carencia en los servicios de salud, no hay seguridad alimentaria para el más pobre. El desempleo se ha disparado producto de la pandemia que azota al país. ¿No es normal sentir “miedo” ante este panorama tan desalentador, donde cada hondureño debe cuidarse para no ir a una “carpa” o “toldo”?

