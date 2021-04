EDITORIAL: Salud coarta libertad de información

Mientras tanto, los contagios continúan, las muertes por coronavirus siguen. No hay vacunas, cierran triajes, hospitales llenos. Sin duda no hay un tan solo signo de compasión al prójimo, es decir, a la población hondureña, que sufre cada día, por unas autoridades incompetentes.

Cada día que pasa, mueren más personas por irresponsabilidad de las autoridades de salud, en no poner su empeño en manejar la pandemia, brindar medicamentos, pagar al personal de salud, al que le deben ya cuatro meses. ¿Dónde se van los fondos que deben servir para la población? ¿En qué bolsillos estarán? Esta situación es muy grave y no hay reacción por parte de los gobernantes.

