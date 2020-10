EDITORIAL: Salud y migración, puntos claves en las elecciones en EEUU

Trump impulsa por un nuevo programa de salud a los norteamericanos, siendo mejor que el que Obama ofreció a su pueblo, según el presidente. Pero esta propuesta de parte de Trump, no ha sido explicada de una vez por todas en cómo lo hará funcionar. El nuevo programa de salud que se pretende implementar, no es más que un discurso político para concentrar las miradas del electorado en su candidatura.Tanto la migración, como el sistema de salud de EEUU, está en juego.

