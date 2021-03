EDITORIAL: Silencio electoral

En primer lugar, el RNP realizó un pésimo proceso de enrolamiento, donde muchas personas fueron cambiadas en el censo electoral, y no pudieron ejercer el sufragio. Muchos jóvenes que se supone eran prioridad para que pudieran votar, no aparecieron en los listados en las distintas urnas, un evento nunca visto en elecciones en Honduras.

