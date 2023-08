EDITORIAL: “Soberbia Legislativa”

Es evidente que en la mentalidad del funcionario hondureño siempre existe la soberbia en todo lo que hace, ya que al llegar a un puesto público, en la mayoría de los casos, hacen cosas que no son las correctas, como el irrespeto a las leyes o no saber que se deben respetar los preceptos de la Constitución de la República, el cual es una guía a seguir para que en el país exista un orden. El que no respeta la Carta Marta incurre en delito, por lo tanto se convierte en un delincuente.

Es triste escuchar y ver las reacciones o decisiones que tienen actualmente los denominados “Padres de la Patria”, que legislan no para intereses de la nación, sino que para sus propios propósitos. Por ejemplo, se está discutiendo la llamada “Ley de Justicia Tributaria”, un proyecto enviado desde el Ejecutivo para que se discuta en el Hemiciclo Legislativo. Este tema se ha vuelto un capricho para el oficialismo, mientras que la oposición afirma que esta ley va a lesionar la inversión nacional.

Como una actitud de soberbia, desde la junta directiva del Congreso Nacional, han dicho que no se discutirá otra ley paralela a la Ley de Justicia Tributaria enviada por la presidente Xiomara Castro, esto quiere decir, que no se tomará en cuenta la misma ley, pero la que hizo la oposición, en este caso la del Partido Liberal, la cual, está modificada para no causar un daño en la generación de empleos.

Los diputados del Congreso Nacional no pueden decir que “no se va a discutir otras leyes”. Esto es una actitud de autoritarismo, una actitud dictatorial y de una soberbia incalculable. Los congresistas no están por encima de las leyes y deben discutir cualquier proyecto que se proponga, incluso por las bancadas de oposición. Entonces si esto no es aceptado por diputados oficialistas, el Congreso no existe, tomando en cuenta que también se aprobó a la fuerza la impresión en La Gaceta la adhesión de Honduras al CAF.

Lo que estamos viviendo actualmente es una clara violación a la democracia de Honduras. Los que se suponen deben dar el ejemplo, como lo son los diputados, que deben ser también personas honorables, lastimosamente no lo están haciendo. El pueblo los eligió para legislar en favor de la ciudadanía, no para que tengan una actitud de completo irrespeto a Honduras. Los señores legisladores, no comprenden que es lo que significa el orden democrático.