EDITORIAL: Todos juegan a favor de INVEST-H

El juego no parece terminar acá, ya que en días anteriores, se nombró una junta interventora que investigará a INVEST-H por las acciones irregulares. El primer mandato de esta interventora, fue que los medios de comunicación no cubrieran el proceso de traslado e instalación de los hospitales móviles comprados por el Gobierno, como queriendo ocultar aún más las irregularidades y violentando el derecho a la información al pueblo.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se pronunció al respecto, expresando que el informe del TSC, era más que un “pasquín”, entiéndase esto como una revista común y corriente, donde no hay nada serio y productivo. Se expresó que se dejaron aristas que provoquen debilidad en los eventuales requerimientos fiscales que emprenderá el MP. No se señaló a nadie como responsable de las compras irregulares.

You May Also Like