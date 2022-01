EDITORIAL: “Un 2022 de esperanza”

Que este 2022 sea de mucha prosperidad para Honduras. Se percibe un ambiente de esperanza para que de una vez por todas las cosas comiencen a hacerse bien. Dios quiera que la mentalidad de las futuras autoridades gubernamentales no se impregne de la codicia que se enamoran los políticos. No hay tiempo que perder, Honduras merece un mejor porvenir.

