EDITORIAL: “Una pequeña reacción”

La ciudadanía ha estado esperando durante meses, que las actuales autoridades del Gobierno reaccionaran de una vez por todas para manejar pandemia en Honduras, pero no había respuesta inmediata que solventara la precaria situación por la que atravesamos, y principalmente, todo con respecto al programa de vacunación.

Hace unos días, alcaldes de varios municipios pidieron ayuda al presidente Nayib Bukele de El Salvador, para que los dotara con lotes vacunas a sus municipios, esto por el motivo de que el Gobierno de Honduras no agilizaba este proceso. Pero al parecer, en los últimos días, ha llegado una respuesta o una pequeña reacción.

Tal parece que cuando se toca el orgullo, los políticos de turno reaccionan, respondiéndole a la ciudanía con buenas noticias. Las jornadas de vacunaciones en los últimos días, se han agilizado, principalmente a la población de más edad, y que son propensos a desarrollar de una manera fatal el coronavirus.

Distintos centros de vacunación en el Distrito Central, se han reportado abarrotados de personas que llevan a sus “viejitos” para que empiecen con su inmunización ante el virus. La reacción de la ciudadanía no puede ser otra, mostrarse feliz de que al fin se les ha dado respuesta. También el aviso de que, en el IHSS, finalmente se empezará a vacunar. Otra de las buenas noticias, son las nuevas gestiones de adquisición de lotes de vacunas, y finalmente, el gremio periodístico que será vacunado.

Pero no hay que olvidar que existe un problema que no se ha resuelto por parte de la Secretaría de Salud, y es lo referente al cierre de triajes en distintos municipios. Aún, la mayoría de la población no está siendo inmunizada contra el virus, se sigue enfermando y no encuentra un lugar para su atención. Parece que se está atendiendo otras cuestiones y olvidando las que son de vital importancia.

Todavía falta mucho por mejorar. Las autoridades deben dejarse asesorar por expertos en el tema, y buscar soluciones inmediatas para evitar que más ciudadanos se mueran por el virus que anda vagando e infectando a cualquiera. El llamado es a seguir con las medidas de bioseguridad, aunque la población se haya vacunado.