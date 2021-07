EDITORIAL: “Una verdadera oposición”

Sabemos que las ansias de poder, el gusto de estar en el trono presidencial es algo tan codiciado, no es de extrañarse que, dentro de poco, y antes de las elecciones, el continuismo pueden resurgir, y provocar en Honduras un nuevo conflicto político, cosa que la ciudadanía no soportaría más. Estamos de rodillas ante la clase política hondureña.

Pero ya ha habido un intento fallido en pasados procesos electorales, en que la oposición no ha podido con las pretensiones continuistas del actual Gobierno. El último proceso electoral, estuvo tildado por ser fraudulento, y que no se respetó al electorado. Es por esa razón, que para este proceso general de elecciones 2021, se hará un intento más, pero con la incertidumbre si habrá total transparencia.

You May Also Like