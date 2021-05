EDITORIAL: Vencer la corrupción, ¿una tarea complicada?

Es de saber también que la corrupción, no solo está presente en personalidades gubernamentales, también el ciudadano es corrupto, desde el mismo momento que copia en un examen, hasta cuando se le da “mordida” a un agente de tránsito en la calle. Si se quiere cambiar o revertir esta situación, vemos que la estructura podrida es muy grande, y no es tarea fácil.

