EDITORIAL: ¿Y las ZEDES para qué?

Sin duda los políticos de turno, tienen un as sobre la manga para hacer lo que ellos quieren, en una nación donde se puede hacer lo que se les antoje. En lugar de hacer un esfuerzo y trabajo en potenciar estas ZEDES, ¿por qué no mejor concentrarse en generar inversión para que cada ciudadano pueda tener empleo, en un país que tiene porcentajes altos de desocupados? Hay que hacer cosas buenas, sin violar leyes de territorio.

