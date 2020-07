EDITORIAL: ¿Y los derechos humanos?

Tan inviolable es el derecho a la salud, que hasta los privados de libertad tienen que ser atendidos por el personal de salud. En las últimas horas, se ha conocido que Kevin Solórzano, el joven que fue sentenciado por asesinato, no ha recibido o no dejan que reciba asistencia médica, ya que padece de coronavirus. Lo anterior fue denunciado por sus familiares.

