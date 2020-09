EDITORIAL: Zapatero a su zapato

En Honduras, es de saber que los puestos en el Gobierno son a conveniencia, y no tienen ni el más mínimo conocimiento del cargo que desempeñan. Para el caso, el Ministerio de Salud de Honduras, es manejado por una persona que no es médico, solo es una profesora de educación media, estamos hablando de la Sra, Alba Consuelo Flores.

