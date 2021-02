EDITORIAL:¿Inmunización a la vista? La aprobación del Gobierno de las compras directas de vacunas

Esperemos pues que con estas nuevas gestiones que se harán para el inicio de una vacunación histórica en Honduras, no se presenten irregularidades más allá de la ley, y que no se den situaciones como las que se está viviendo en Perú, Argentina y Chile, en la cual se están saltando procesos de vacunación de población prioritaria, aunque con la autoridades de Honduras, con ese gen de la corrupción, todo se puede esperar.

Ante esto, al parecer ahora no existen pretextos para que, en los próximos meses, la población hondureña puede acceder a la ansiada inmunización. Aunque las nuevas críticas indican a que esta reforma a la ley, será un “negocio redondo” para cualquier empresa que se presente para importar estas vacunas y que no puedan ser auditadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

