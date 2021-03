EEUU advierte que no mantendrá lazos con Honduras por corrupción y narcotráfico

«Un líder, creo que es justo decir, que no está preparado para luchar contra la corrupción no está en una posición de disfrutar de una colaboración estrecha con Estados Unidos», dijo en su rueda de prensa diaria el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en respuesta a una pregunta sobre las implicaciones de las acusaciones contra Hernández.

El Gobierno de Estados Unidos advirtió este martes que no puede tener lazos estrechos con líderes que no luchan contra la corrupción, después de que la fiscalía vinculara al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con un supuesto narcotraficante de su país que está siendo juzgado en Nueva York.

