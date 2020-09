EEUU pretende distribuir vacuna contra el COVID-19 a finales octubre

«Es difícil no interpretar esto como un intento de tener una vacuna para antes de las elecciones», lo cual puede tener «ramificaciones relacionadas con la seguridad» del producto, dijo al New York Times una epidemióloga de Arizona, Saskia Popescu.

Según informaron este miércoles el diario The New York Times y la cadena CNN, los CDC enviaron esos documentos el pasado 27 de agosto, el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en su discurso ante la convención republicana que esperaba contar con una vacuna antes del fin de año.

