El Bayer Munich se corona campeón de Europa

La presencia o no de Navas en el once del PSG era la gran incertidumbre, después de que su entrenador Thomas Tuchel dijera que su presencia estaba “al 50%”, después de que el español Sergio Rico defendiera el arco en la semifinal contra el RB Leipzig.

El cuadro francés buscó el empate a la desesperada pero no tuvo acierto. Neymar y Kylian Mbappe no mantuvieron en el estadio Da Luz el nivel de noches anteriores.

La ‘Champions’ de la COVID-19 fue para el campeón alemán, que transitó por el torneo con un pleno de triunfos. Once victorias en once partidos, incluida la final, que elevan al conjunto de Hans Dieter Flick a recuperar el dominio en el fútbol del Viejo Continente.

