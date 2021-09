El Cardenal llama a reflexionar sobre las fiestas del bicentenario

“Oremos para que Dios tenga misericordia de nuestro país, para que toque los corazones y este proceso que está cerca de unas elecciones esté iluminado no por los criterios del mundo, no para buscar simplemente como me cuelo en una organizaciones que están encerradas en sí mismas, sino en auténtico patriotismo”, comentó el jerarca de la Iglesia Católica en Honduras.

