El Cardenal Rodríguez reprocha discriminación a pacientes con COVID19

El cardenal hondureño, Óscar Andrés Rodríguez, reprochó este domingo por enésima vez a quienes discriminan y rechazan en medio de la pandemia y señaló que quienes lo hacen no pueden llamarse, ni son cristianos.

“Lo repito hoy y lo voy a seguir diciendo, aquellos que rechazan a los que están enfermos, aquellos que discriminan y están con actitudes de soberbia no son de Cristo, no se engañen no son cristianos”, expresó el líder de la Iglesia Católica en Honduras durante la homilía dominical.

En una misa sin la presencia de la feligresía a causa de las medidas de bioseguridad dictadas por el gobierno para evitar el contagio del coronavirus, el religioso reflexionó sobre la actual pandemia en insistió en que no se debe discriminar.

“Claro que cansa y agobia el confinamiento, me toca dialogar con muchas personas a través de los medios y algunos se sienten desanimados, tristes y agobiados. No busquemos dónde no vamos a encontrar”, reflexionó.

Seguidamente exhortó a volver a Jesús y entregar las cargas a él ya que su carga es ligera.