El Chelsea atropella al Tottenham y es líder

Se sitúa cuarto el Brighton, con el español Marc Cucurella titular a gran nivel, asentándose como una de las grandes sensaciones del inicio de curso en Inglaterra. El encuentro 250 de Jamie Vardy en la Premier no le dejará buen recuerdo. Su gol no le sirvió al Leicester para puntuar y fue derrotado con los goles de Neal Maupay de penalti y un testarazo de Danny Welbeck (2-1).

