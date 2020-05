El meta Yimmy Cuéllar cambió de cancha en medio de la pandemia

Yimmy Cuéllar, ahora portero de Alianza y quien defendió los colores de 11 Deportivo en este torneo Clausura cancelado por la pandemia, viajó a reencontrarse con su familia, y también a trabajar.

Y lo hace de una manera muy particular, mientras se mantiene en forma, ya que asegura que optó por una labor en la que puede correr hasta 10 millas (16 kilómetros) en un día, ya que su objetivo es regresar al país a defender los colores paquidermos cuando todo esto pase.

Cuéllar cambió de cancha y está trabajando con la empresa FedEx en Houston, y contó cómo logró ubicarse rápidamente cuando apenas hace tres días que logró irse del país.

“Hace como dos años, antes de que regresara a jugar a El Salvador, conocí a un amigo por medio del fútbol, Ignacio Rodríguez, él es el dueño de Drone X Houston, y pasa los partidos amateur en la zona, y también es manager de FedEx. Con él tengo una buena relación y cuando regresé de El Salvador, me ofreció el trabajo y le dije que sí”.

Antes, tuvo que pasar exámenes físicos, de drogas, pero no de Covid-19, y tampoco entró a cuarentena, ya que las medidas en aquel país son diferentes a las nacionales en cuanto a la pandemia. “Inicié el jueves, fue mi primer día, y ahora ya ando dándole al trabajo”, dijo.

Cuéllar cuenta que “se me abrieron otras posibilidades de trabajar en el área de construcción, en la parte de electricidad porque sé mucho de eso, pero opté por FedEx porque es un trabajo activo. En mi reloj pude ver que corrí 10 millas (16 kilómetros), porque este trabajo es de manejar, te bajás y corrés a dejar los paquetes, entonces es de estar muy activo. Y me gustó porque me sirve a mí, estoy activo prácticamente entrenando, así que fue una buena opción”.

Yimmy explicó que “yo no sabía que habían vuelos, pensaba que el aeropuerto estaba cerrado. Pero me di cuenta por medio de la Embajada que los ciudadanos y residentes de Estados Unidos podían viajar, y ellos me consiguieron, por medio de United, un vuelo humanitario. Así fue como pude salir de El Salvador. Opté por venirme por mi familia, yo vivo acá y así fue como me vine (tiene un hijo). Tengo familia en El Salvador, pero me convenía más estar acá en Houston, y ya que se dio la oportunidad de trabajar, lo hago porque acá sigo pagando mis cosas”, sostuvo.