El Partido Liberal refirma posición de no realizar sesiones virtuales

“Es oficial que el Partido Libertad y Refundación no se conectará a reuniones por zoom, porque si ya se está hablando que los niños vayan a las escuelas, y ya abrieron los estadios, las cantinas, los burdeles y hasta los buses van llenos, como es posible que el Congreso Nacional no pueda tener acceso para 128 personas”, dijo Castro.

