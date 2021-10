EL PÉNDULO

La propuesta socialista de Xiomara no va con Honduras, un país dependiente del mercado y gobierno americano. No puede tener relaciones con países como Rusia, China y mucho menos Venezuela o Cuba. Chávez le regalo al gobierno de Zelaya Castro, mil millones de dólares ( cuando Venezuela tenía dinero). Lula le dio posada cuando se fue arrimar a la embajada de Brasil, y Estados Unidos le dio un partido político y nacionalidad a sus descendientes. Entonces, ¿Por qué seguir con la cantada izquierdista si ha recibido lo mejor de Estados Unidos?

