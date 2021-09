El presidente Hernández participa en la apertura de la 76 asamblea de la ONU

El presidente Juan Orlando Hernández participó este martes en la apertura de la 76° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, que fue inaugurada por el secretario general de la institución, António Guterres. El mandatario asistió a la apertura de la Asamblea General junto a la primera dama, Ana García de Hernández, y el canciller de la República, Lisandro Rosales. El Periodo de Sesiones de la 76° Asamblea Ordinaria de la ONU se realizará entre el 21 y el 27 de septiembre con la presencia de más de 100 mandatarios que acuden de manera presencial, luego de que el cónclave se realizara de manera virtual el año pasado a causa de la pandemia de covid-19. El canciller de México, Marcelo Ebrard, fue uno de los primeros oradores en la Asamblea General, así como el presidente de la República de Maldivas, Ibrahim Mohamed Solih, y posteriormente lo hizo el mandatario de Estados Unidos, Joseph Biden, como discursante anfitrión. La Asamblea General de la ONU se realiza en esta edición bajo un detallado esquema de bioseguridad, luego de los problemas ocasionados por la pandemia de covid-19 en todo el planeta. Cepal, ONU y Kosovo Posterior a la inauguración, Hernández sostendrá varios encuentros bilaterales con representantes de organismos internacionales y países amigos. Primero sostendrá un encuentro con la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, con quien conversará sobre diferentes programas de apoyo para Honduras en particular, y Centroamérica y México. Luego Hernández se reunirá con el secretario general de la ONU, António Guterres, y después con la presidenta de la República de Kosovo, Vjosa Osmani Sadriu. Hernández tiene programado disertar mañana miércoles en la Asamblea General y ha anunciado que hará un planteamiento contundente ante la ONU por los problemas que afronta Honduras debido al cambio climático. Además, aseveró el gobernante que solicitará que los países en vías de desarrollo no vuelvan a pasar por la tragedia de falta de acceso a la vacuna para contrarrestar la pandemia de covid-19. Hernández también anunció que propondrá la reforma de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que se pueda gestionar la producción de medicamentos y vacunas contra la covid-19 en regiones estratégicas del planeta, favoreciendo con el acceso a los mismos a los países en vías de desarrollo. También Hernández presentará sus informes de logros en materia de seguridad, combate al narcotráfico y reducción de la pobreza en los últimos años, y los planes del Gobierno de Honduras para dar sostenibilidad de cara a la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

