“La decisión de aclarar o no de un imputado, aquí en Honduras , en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo es una potestad. Él sabrá si coopera o no coopera, esa es una decisión personal”, comentó.

“Mañana la defensa mirará los medios de prueba de la Fiscalía y tratará de contrarrestarlos para comprobar que no es cierto, pues recordemos que él se declaró culpable por tráfico de drogas , pero no por lo demás”, dijo Urtecho.

You May Also Like