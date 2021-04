El sector transporte llega a acuerdos con el Gobierno

Al mismo tiempo los transportistas solicitan que sus unidades tengan una capacidad máxima de pasajeros, exoneración del pago de la matrícula, descuento en el pago del combustible y que las ayudas sociales no se hagan mediante bonos canjeables en supermercados o bolsas solidarias si no que se les hagan en efectivo.

Los transportistas deberán cumplir con ciertos requisitos para recibir el beneficio excepcional del Proyecto de reactivación del funcionamiento del servicio de transporte terrestre público. Dentro de las condiciones el transportista deberá ser titular de uno o más permisos de explotación y certificación de operación, demostrar que no ha gozado de ninguno de los beneficios por descuento de combustibles o los cuatro pagos otorgados que se realizaron, de no recibir ninguno de los beneficios se les hará efectivo en un solo pago en concepto de reactivación por cada unidad vehicular.

