“El Tigre” Bonilla trató de negociar con agente de la DEA

TEGUCIGALPA. Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, solicitado en extradición por los Estados Unidos y capturado ya en Honduras, trató de negociar con un agente de la DEA para evitar el proceso y tratar de demostrar que es inocente.

En un audio que circula en las redes sociales se puede escuchar cómo “El Tigre” conversa por teléfono con “Sandy”, agente de la DEA.

El Tigre Bonilla fungió como director de la Policía Nacional desde el año 2012 y está vinculado con acciones de narcotráfico. Su captura ocurrió el pasado martes en el peaje de Zambrano, tras varios días de vigilancia.

Conversación:

El Tigre: Sí, aló

Agente de la DEA: Aló

El Tigre: -Aló. Buenos días

Agente de la DEA: Buenos días, señor. ¿Me escucha?

El Tigre: Ah, sí, sí lo escucho, señor Sandy

Agente de la DEA: ¿Qué tal?, ¿Cómo estás?

El Tigre: Pues, por la voluntad de Dios, con salud y con vida

Agente de la DEA: Qué bueno, me alegra. Aquí tengo a mi compañero en la línea también. Mira, sólo quiero, para empezar, que sepas que no…

El Tigre: ¿Que no qué?

Agente de la DEA: No quiero que hables acerca de tu caso, tu culpabilidad, tu inocencia o los testigos, nada por el estilo. Esta llamada es solamente para saber que es lo que usted quiere hacer y si usted se encuentra en algún peligro.

O sea, si usted quiere venir a los EE.UU. y colaborar, o si quiere venir y enfrentarse a los cargos o si no quiere venir, se quiere quedar en Honduras o está queriendo ir a otro país, y aconsejarte acerca de qué hacer en esa situación. ¿Me explicó?

El Tigre: Bueno, yo creo que una de las cosas que ustedes están tratando, a usted no se le olvide que está hablando con un general de la nación, no está hablando con un delincuente, no está hablando tampoco con una persona que es culpable, ¿me entiende?

Usted está con Brait allí y a él lo tengo identificado como uno de los conspiradores, justamente con una persona de acá. Yo no puedo estar hablando o contrarrestando mentiras, una conspiración que han construido, eso es grave.

Choque en la plática

Agente de la DEA: No hables de eso

El Tigre: Eso es grave, Sandy

Agente de la DEA: Eso no es para hablar

El Tigre: No es lo que usted quiera hablar, no es lo que usted quiera, Sandy, es la verdad

Agente de la DEA: Yo no soy el fiscal, ¿ok? Ni el abogado defensor

El Tigre: Sí, usted no es el fiscal, usted no es el fiscal, pero tiene que saber que yo, en 35 años, también soy un investigador, y cómo es posible que un agente de esa prestigiosa agencia internacional (DEA) se preste para una conspiración, Sandy.

Agente de la DEA: No, no, no, no estamos hablando de eso, no vamos a entrar en este tema ahora

El Tigre: Bueno, lo que le quiero decir es que yo tengo cómo demostrar que eso no es cierto. Claro, estoy en peligro, es un hecho, y estoy en peligro porque los delincuentes y narcotraficantes del Estado de Honduras saben que yo manejo información, que yo manejo la verdad, y porque jamás he sido ‘pajete’ también de Juan Orlando, jamás, Sandy.

Agente de la DEA: Cuando ya hay cargos y los cargos no se levantan en los Estados Unidos, la única forma de resolver eso es por medio de los abogados: o uno se declara culpable y va ajuicio o se declara no culpable y va a juicio.

El Tigre alega inocencia

El Tigre: Bueno, yo le voy a decir una cosa, Sandy, y la verdad, disculpe la insistencia, pero yo no puedo declararme culpable de cosas que no son ciertas. Si ustedes tienen la evidencia y les han dicho esto y lo otro, pues, bueno, yo contra ese tipo de cosas no puedo discutir.

Puedo demostrar que eso no es cierto, pero como usted lo dice, ese no es un tema de estar discutiéndolo, sino que hay que probarlo allá.

Yo le voy a decir algo… yo tengo pruebas fehacientes de todo lo que ha sucedido, pero no puedo estar repitiéndole a usted, porque esas cosas las manejan los fiscales.

Lo que sí le digo, y se lo reitero, es que uno, como investigador, no puede estar dejándose llevar por lo que dicen personas que están plenamente identificadas. Es más, tampoco puedo prestarme a una situación política, hay cosas políticas y hay cosas de delincuencia organizada.

Todos conocemos eso y yo no soy ningún delincuente ni ningún narcotraficante ni ninguna persona que ha participado en actos.

Agente de la DEA: Eso no se va discutir en esta llamada, no tiene nada que ver con política, simplemente evidencia.

El Tigre: Yo, cualquier cosa, voy a estar atento, Sandy, yo voy a estar atento. Pero sí le quiero manifestar, y se lo reitero, tengo pruebas fehacientes para demostrar mi inocencia.

