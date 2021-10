Empleados de triajes a paro nacional por falta de acuerdos con el Gobierno

“Está coordinado la toma para las 8:00 am, la convocatoria es a nivel nacional para todo el personal desde los antiguos, los de Código Verde, 911 y Cruz Roja porque se han suscitado problemas y la Secretaría de Salud no ha dado respuestas concretas y confiables de las demandas que tenemos”, informó el médico Ángel Diaz.

