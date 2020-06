Empresa turca dice no haber hecho transacciones con Honduras sobre adquisicion de hospitales

“SDI Global rechaza toda responsabilidad por el contenido de los acuerdos realizados entre las Autoridades de Honduras y la compañía falsa llamada “ELMED Medical Systems, Inc., dba, HospitalesMoviles.com” y por el contenido que se presentó a nombre de SDI Global LLC R. S, y todos los documentos legales de propiedad o cedidos a SDI Global LLC AS, ya que esta actividad criminal se considera sucia y el proceso muestra lavado de dinero”, señala uno de los párrafos finales de la nota.

