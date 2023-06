Empresario de Guatemala desiste de invertir en Honduras por temor a las expropiaciones de plantas

La advertencia realizada esta semana, en cadena nacional de radio y televisión, por el gobierno de intervenir las plantas de generación de energía y adquirirlas amparados bajo la Ley de Energía, en el caso de ser necesario, han trascendido las fronteras y causado impacto.

“Yo el otro día hablé con un empresario de acá (Guatemala) que me comentó que le habían contactado para ver si estaba interesado en ir a instalar energía de emergencia, él tiene con qué porque tiene un equipo ahí y me dijo ‘no, yo con esas señales no voy porque no tengo certeza, ni de estabilidad de mi inversión, ni de pago’”.

Con estas declaraciones, la directora del Administrador del Mercado Mayorista en Guatemala, Silvia Alvarado de Córdoba confirma lo que varios empresarios hondureños han expresado desde que el ministro de Energía, Erick Tejada indicó en el pasado martes en cadena nacional: la advertencia de expropiaciones ahuyenta las inversiones.