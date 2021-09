Empresario lamenta que todavía el sector turismo no se recupere de las pérdidas por la pandemia

“El turismo está pasando la peor situación en los cuales estamos con un índice de desocupación del más del 50% y no podemos decir que se va a levantar de la noche a la mañana si no hay apoyo al gobierno”, apuntó.

Consideró como injusto que ahora las aerolíneas quiten el 100% del boleto si las personas no viajan el día, ya que antes de la pandemia no era así.

“El sector turismo ha bajado mucho y no se ha recuperado, creo que solo Roatán sí comenzó a ver un poco más de turistas, pero en destinos como Tela, Trujillo o Copán no hay recuperación”, señaló Peña.

