Empresarios en contra por posible monopolización por parte de la empresa PIA

Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), declaró que “les preocupa” la falta de rechazo de parte del Estado a esa solicitud que no debe proceder. “Si se le otorgara la terminal de carga a Palmerola disminuiría la opción de que llegue un tercer operador para el Villeda Morales, porque no habría suficiente ingreso para justificar una operación independiente, eso sería un monopolio y lo rechazamos”, sostuvo. Facussé dijo que es necesario otro operador y no un monopolio en los aeropuertos del país.

