Enfermeras se reinfectan de coronavirus en Honduras

“Esta es la realidad que estamos viviendo nosotros, luchando contra dos instancias; número uno que no haya más contagios entre nuestros compañeros enfermeros y número dos procurando que no les vuelva a dar nuevamente porque la situación es peor, recordemos que la primera vez lo deja con sus defensas bajas y cuando le vuelve a dar es el problema mayor que estamos enfrentando”, arguyó.

Aunque la Secretaría de Salud ha reiterado que no existen casos confirmados de recontagio en el país, Orellana aclaró que los datos son de la organización y no son datos oficiales de las autoridades sanitarias, pero “hay siete compañeros que les dio COVID-19 y les volvió nuevamente y ojo, ahorita que les volvió a dar es peor la condición en comparación que cuando les dio en la primera instancia”.

