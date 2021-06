Entes policiales inspeccionan por segundo día el hospital móvil de Choluteca

En la inspección, los fiscales y agentes de los Departamentos de Procesamiento de la Escena del Crimen y de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública y Patrimonial, constataron que desde su instalación en mayo pasado en los 39 módulos no se han atendido a pacientes con Coronavirus, ya que no existen las condiciones idóneas en cuanto a espacios y protocolos de bioseguridad, señaló el Ministerio Público en un comunicado.

