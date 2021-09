Escasez de contenedores multiplica costos y así afecta a la inflación

“En el mercado de largo plazo no estamos hablando de crecimientos superiores entre el 25% y 30%, diagnosticar incrementos sobre los bienes es un tema complicado, porque hay muchos factores que no solamente corresponden a efectos logísticos sino de manufactura, además de los costos de producción. Por lo que determinar las cantidades que aumentarían es casi imposible”

Andrés Centanaro, de Maersk, ve poco probable regresar pronto a los niveles de 2019, dado que es una situación que llegó para quedarse, no solamente refiriendo al efecto de la falta de equipo, que significa que los fabricantes de contenedores no pueden cubrir la alta demanda de espacio de carga a tiempo, generando disrupciones en las cadenas de suministro.

You May Also Like