Estudiantes de medicina protestan por pago de salario beca

Asfura indicó que la firma del convenio sólo habilita para que la Secretaría de Salud trámite los pagos del salario beca, pero no significa que lo van a hacer ya, «por lo que no podemos regresar (a hospitales) como acto de buena fe».

Los estudiantes de Medicina que realizan su servicio de internado rotatorio en los hospitales de Honduras no retornarán a sus puestos en tanto el gobierno no les pague su salario beca.

