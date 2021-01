EEUU asegura que el presidente de Honduras protegió a narco por sobornos

Estas acusaciones llegan en momentos cuando el fiscal general del Estado, Oscar Chinchilla, es criticado por no hacer nada por la justicia hondureña, dejando pasar numerosos actos de corrupción, realizados en momentos de crisis. La Fiscalía hondureña debe proceder de inmediato en contra de quienes cometen actos de corrupción, si no lo hace, se reitera una vez más, que la justicia es a favor de personas de poder.

You May Also Like